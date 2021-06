LPO et Enedis, un duo pour une mission : sauver les oiseaux.

L'alliance dure depuis 10 ans, Enedis et la LPO ont récemment renouvelé leur partenariat pour préserver au maximum la vie des oiseaux.

Un partenariat plus qu'important en Pays de la Loire, notre région abritant 405 espèces identifiées sur les 541 observées en France Métropolitaine.

Entre enfouissement des lignes et élagage des haies, Mickaël Potard, coordinateur régional LPO Pays de la Loire, nous a détaillé le contenu de ce partenariat.