Lt Olivier LOUARME, chef du centre d’incendie et de secours de La Rochefoucauld

Pour tenter de comprendre le phénomène et savoir comment l’enrayer le centre d’incendie de secours de La Rochefoucauld proposait hier et avant hier deux journées de formation, suivie par une dizaine de pompiers. Sur proposition du lieutenant Olivier LOUARME, chef du centre d’incendie et de secours de La Rochefoucauld, cette formation finalement interroge les pompiers eux même sur leur pratique.