Lucie Vivier, présidente des Jeunes Agriculteurs de Charente

Elle est organisée par le syndicat des Jeunes Agriculteurs. L’installation et la transmission agricole sont au cœur de ses priorités. Le syndicat se donne pour objectif d’assurer le renouvellement des générations en agriculture. Dans le cadre de cette semaine du renouvellement des générations, une campagne de communication s’adresse aux personnes en recherche d’orientation et plus largement au grand public.