Lucille et Simon éco-volontaires au Népal

Deux apprentis de l’Institut supérieur d’ingenierie packaging de la CCI de Charente, Lucile et Simon, sont partis pour le Népal. Dans le cadre de leur formation ils sont chargés entre autres d'organiser une campagne de gestion de déchets, former la population locale à la gestion des déchets organiser un concours artistique dans les écoles sur le thème de la protection de l’environnement et interpeller le gouvernement.