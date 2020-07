Ils ont vu leur activité s'arrêter net au plus fort de la saison: les guides de haute montagne reprennent aujourd'hui doucement les chemins des massifs accompagnés des clients les plus courageux.

Comment ont ils vécu cette période difficile, que faire aujourd'hui en groupe et montagne malgré les restrictions, comment respecter cet environnement pris d'assaut depuis quelques semaines par les touristes ?

Violaine Rey a posé ces questions à Ludovic Erard, guide de haute montagne et président du bureau des guides et accompagnateurs de Grenoble.