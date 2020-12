"Lumière qui se révèle aux nations" (Lc 2, 22-35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse

pour la purification,

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem

pour le présenter au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans la Loi :

Tout premier-né de sexe masculin

sera consacré au Seigneur.

Ils venaient aussi offrir

le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :

un couple de tourterelles

ou deux petites colombes.

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.

C’était un homme juste et religieux,

qui attendait la Consolation d’Israël,

et l’Esprit Saint était sur lui.

Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce

qu’il ne verrait pas la mort

avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus

pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,

Syméon reçut l’enfant dans ses bras,

et il bénit Dieu en disant :

« Maintenant, ô Maître souverain,

tu peux laisser ton serviteur s’en aller

en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut

que tu préparais à la face des peuples :

lumière qui se révèle aux nations

et donne gloire à ton peuple Israël. »

Le père et la mère de l’enfant

s’étonnaient de ce qui était dit de lui.

Syméon les bénit,

puis il dit à Marie sa mère :

« Voici que cet enfant

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.

Il sera un signe de contradiction

– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – :

ainsi seront dévoilées

les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Le vieil homme et l’enfant. Tel est le titre que l’on pourrait donner à cet épisode évangélique que nous venons d’entendre. Et peut-être, en ces lendemains de fête familiale, revoyons-nous le visage illuminé, malgré le masque, de grands parents, face à la joie des petits enfants qui découvrent, les yeux pétillants, leurs cadeaux. Qu’elle est loin, à ce moment-là, la solitude des maisons de retraite et des EHPAD !

Telle est l’expérience du vieillard Siméon, qui patiemment attendait la mort … C’était un homme juste et bon. Et voici, alors que l’enfant Jésus était présenté au temple, qu’il lui est donné de le recevoir dans ses bras. Et le sourire de l’enfant opère sa magie. Alors qu’il se voyait mourir, voici qu’il se sent renaître.

La rencontre de cet enfant provoque chez lui un apaisement, qui ne lui fait plus craindre la mort. « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser aller ton serviteur en paix, selon ta parole ! » Merveilleuse parole que, chaque soir, les moines et les moniales de toutes les abbayes du monde reprennent en chœur avant d’aller se coucher.

Puissions-nous aujourd’hui prendre un moment dans notre journée pour contempler l’enfant de la crèche, et nous laisser saisir par ce sentiment de paix intérieure, qui efface de notre cœur nos appréhensions et nos craintes si fortes en ces temps marqués par la pandémie et le terrorisme. Car, ne l’oublions pas, comme nous aimons le chanter à l’église, la paix, c’est le nom de Jésus !