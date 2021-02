Lundi 15 février 2021

Ce matin dans la parole du jour nous nous posons la question du sacrifice et de l’amour en vous proposant les versets 11 à 13 du chapitre 8 de l’évangile selon Saint Marc. Puis aujourd’hui et pour le reste de la semaine, des jeunes de la pastorale du collège du Rondeau Montfleury à Corenc qui vous proposeront le commentaire de cet extrait. On laisse aujourd’hui la parole à Mahé.