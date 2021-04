Lundi 19 avril 2021

Ce matin dans la parole du jour nous vous proposons de vous poser la question “Quelle est ma faim ?” avec les versets 22 à 29 du chapitre 6 de l’évangile selon Saint Jean. Puis aujourd’hui et pour le reste de la semaine, ce seront les jeunes de l’Escale, pastorale Pierre Termier qui vous proposeront le commentaire de cet extrait. Et on commence aujourd'hui par écouter Thibaut.