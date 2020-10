Lundi 19 Oct

Un prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs en Vendée et en Charente-Maritime.



Coup de projecteur sur l’ONG One qui milite contre la pauvreté. Elle a proposé à des étudiants Bordelais de convaincre certains parlementaires de s'engager pour les plus pauvres.



Focus sur la Cité de l’Huître. Un site touristique charentais-maritime à découvrir pour ces vacances.