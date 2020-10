Lundi 26 Oct

Tribord débarque à la Rochelle. La marque nautique de Décathlon et son équipe vont prochainement s’installer à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle ? On y répond.



Nous parlerons des épaves sous-marines de Courbiac. Un coup d’accélérateur est donné pour sauver ce patrimoine antique.



On terminera avec Mysterra. Le parc des labyrinthes de Montendre. Un lieu unique pour s’aérer et se divertir pendant les vacances. Un lieu niché dans une forêt de pin en Haute-Saintonge.