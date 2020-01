Lundi 6 janvier 2020

Les Etats-Unis et le département de la Charente-Maritime cohabitent le temps d'un salon. Des entreprises locales sont en route pour le C.E.S, la grand-messe des nouvelles technologies à Las Vegas. Focus sur l’entreprise Serious FRAMES.



Les Présidents des Conseils Départementaux de Charente-Maritime et de Vendée rencontrent Jean-Baptiste DJEBARRI, secrétaire d’Etat chargé des Transports fin janvier. L’objet de cette rencontre : l’aménagement d’une voie rapide entre ces deux départements.



Découverte d’une initiative lancée par un rochelais pour respecter l’océan et vivre en toute autonomie sur un bateau de plaisance.