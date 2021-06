Lundi 7 juin 21

Les élections départementales et régionales approchent à grands pas. Des élections atypiques dans un contexte particulier. Quelle incidence sur l’issue du scrutin ? Le point avec le politologue rochelais Laurent Rosssini.



Les fédérations nationales et locales de commerçants se sont réunies au sein d'un collectif « sauvons nos commerçants ». Objectif : obtenir une équité fiscale entre le commerce traditionnel et celui sur le web. Ils interpellent les candidats aux élections régionales à ce sujet.



Culture. On vous emmènera visiter la toute nouvelle exposition « les Baleines de BANGUDAE » au Muséum de la Rochelle.