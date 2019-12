Lundi 9 décembre 2019

Les Etats-Unis et notre département vont cohabiter le temps d'un salon. Une entreprise locale part pour le C.E.S, la grand messe des nouvelles technologies à Las Vegas



Ils sont 4, ils ont plus de 60 ans, et ils vont se lancer cette semaine dans la Traversée de l’Atlantique à la rame. Un défi un brin singulier voire un peu fou. L’un des membres de l’équipage est un rochelais.



Pour la 20ème année consécutive, Le Petit Marché des Artisans d’Art revient à Rochefort en cette période de fêtes. L’occasion de trouver son cadeau de Noël.