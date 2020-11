Lundi 9 novembre

Le port du masque est obligatoire dès 6 ans depuis la rentrée scolaire du 02 novembre. Quelques jours se sont écoulés depuis, les enfants supportent-ils le masque ? Toutes les familles jouent-elles le jeu ? Direction Saintes pour y répondre.



Par souci d’équité pour les commerces de proximité, le gouvernement a pris de nouvelles dispositions applicables à la grande distribution. Le Préfet de Charente-Maritime a rencontré semaine dernière les représentants de la Grande Distribution et les Chambres de Commerce et d’Industrie pour en parler.



Un volet culture avec Le Festival International du Film et du Livre d’Aventure. Spécificités du festival et présentation du premier film diffusé mercredi, « LESS IS MORE ».