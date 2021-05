Luthier, un métier-passion

"Étant donné l'exigence de réalisation que j'ai et que mes clients ont sur mon travail, c'est 250 heures pour fabriquer un violon ; le double pour un violoncelle".

Florian Boulanger



A Nancy, Florian Boulanger est luthier depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, nous partons à la découverte de son métier et de son savoir-faire. A noter par ailleurs que Mirecourt, dans les Vosges, est la capitale de la lutherie française. On y retrouve le musée de la lutherie. L'école nationale de lutherie y a été créée en 1970 par Étienne Vatelot. L'École recrute après le baccalauréat et conduit à l’obtention du Diplôme des Métiers d’Arts en Lutherie. L'établissement fêtera ses 50 ans du 1 au 4 juillet 2021.