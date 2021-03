Lutte contre la pédophilie: les évêques sur le point d'annoncer des mesures

Précautions sanitaires obligent, seuls les archevêques métropolitains et la présidence du Conseil permanent ont fait le déplacement à Lourdes. Les autres sont invités à se retrouver en petits groupes pour suivre et participer à l’assemblée par visioconférence. "Il paraissait important d'apporter un signal positif au sanctuaire. On avait besoin de se réunir", explique Mgr Éric de Moulins Beaufort, l'archevêque de Reims et président de l'épiscopat.

LA LUTTE CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ AU CŒUR DES DISCUSSIONS

Au cœur des discussions de cette assemblée de printemps, la lutte contre la pédophilie. Les évêques doivent rendre les conclusions de travaux lancés en novembre 2018. Ils portent sur quatre dimensions, "le volet mémoriel, l’accompagnement des auteurs, la prévention et la dimension financière". Ces questions ont été étudiées dans le cadre de groupes de travail réunissant des évêques et des experts qui ont partagé leur réflexion avec des personnes victimes d’abus. "Nous travaillons depuis plus de deux ans avec un certain nombre de personnes victimes et il est temps de tirer les conclusions de ce travail. Ces personnes ont besoin d’entendre à quoi leur parole a servi. Ce sont des décisions que nous soumettrons à la CIASE [NDLR, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église]", Mgr Éric de Moulins Beaufort.

Précisons que la CIASE est prévue à l’automne prochain. Et les évêques ont prévu de parler d’écologie intégrale au cours de cette assemblée mais aussi de la mise en œuvre en France de la ratio fundamentalis, document pour la formation des futurs prêtres publié en 2016. Il sera aussi question de la réforme de la Conférence des évêques de France (CEF) et de l’état des finances de l’Église un an après le début de la crise sanitaire.