Lutte contre les abus sexuels: Le diocèse de Grenoble édite un guide

Depuis plusieurs années maintenant, l’opinion publique, mais aussi l’ensemble des croyants accusent le choc des révélations d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise par des personnes ayant autorité. La gravité de ces situations est désormais affirmée sans ambiguïté par tous les responsables ecclésiaux : plus jamais cela.

Plus jamais d’abus, mais aussi plus jamais non plus cette culture du secret, du déni, ou de la minimisation de la gravité des faits. Ainsi, des dispositions ont été prises par l’Eglise de France.

Le diocèse de Grenoble-Vienne vient par exemple d’éditer un guide pratique très documenté « Lutter contre les abus sexuels ». Marie Christine Guillou a participé à sa rédaction. Elle est chargée de missions au sein de la pastorale des adolescents.