Lyon inaugure la Vallée de la gastronomie

C’est un projet qui a de quoi éveiller les papilles. Trois grandes régions: Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté et Sud-Provence Alpes-Côte d’Azur ont décidé de lancer ensemble la Vallée de la Gastronomie, un itinéraire gastronomique de plus de 400 kilomètres, allant de Dijon à Marseille. Nicolas Daragon, maire de Valence, vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes délégué au tourisme est à l’origine du projet.

Un itinéraire incontournable à la découvertes des grandes tables, de vins d’exception et des produits du terroir rassemblés sous le label Vallée de la gastronomie. Un concept marketing destiné à faire venir les touristes étrangers, à rendre ces territoires encore plus attractifs. Franck Vidal, le directeur de la cité du Chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage, sponsor du projet.

En Bourgogne Franche-Comté, une quarantaine de restaurants, caves et fromageries sont déjà inscrits sur la carte de cette vallée de la Gastronomie. C’est le cas de la Maison de vins d’Olivier Leflaive. de Située dans un superbe bâtiment du XVIIème siècle au cœur du village de Puligny-Montrachet, en côte d’Or, l’activité de la famille Leflaive consiste non seulement à produire de grands vins mais aussi à développer une activité d’oenotourisme. Julie Leflaive la fille d’Olivier Leflaive, nous en dit plus.

La Maison Olivier Leflaive a reçu le Prix Spécial du Jury Pionnier de l’Oenotourisme aux trophées de l’oenotourisme. Toujours en Bourgogne, focus sur le cassis, la perle noire de ce territoire. Et il a tout sa place dans la vallée de la Gastronomie. Jean Michel Tissot en est convaincu. C’est le directeur du Cassissium à Nuit St Georges, un espace dédié au cassis.

Tous les acteurs de ce label vont devoir respecter des engagements de qualité à l’égard des visiteurs. Et du côté de Tain-l’Hermitage, à la Cité du chocolat, on a déjà une petite idée et surtout une expérience en la matière, comme le rappelle Franck Vidal, son directeur.

De la Cité du Chocolat, aux visites de producteurs de vin en passant par un dîner dans un restaurant étoilé, sans oublier une halte dans les Cités de la gastronomie de Lyon et Dijon, ces expériences gourmandes seront présentées ce matin dans le cadre du lancement de la Vallée de la Gastronomie à l’hôtel de Région à Lyon.