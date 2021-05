Lyon : les transports en commun réaménagés pour les personnes autistes

"La ligne bleue", c'est le nom d'une expérimentation qui a cours dans les transports en commun lyonnais. De nouveaux aménagements, pensés par des personnes porteuses de troubles du spectre de l'autisme, pour mieux circuler dans un univers qui peut être particulièrement angoissant. Des sièges bleus, à l'écart, pour permettre à ses personnes de se reposer, tout comme des images pour aider à déchiffrer les noms des stations.

Un projet inédit en France, car le réaménagement de l'espace public pour s'adapter à ce type de troubles est encore peu développé. A Paris, l'initiative lyonnaise interroge et intéresse en amont des Jeux Olympiques, un événement que le gouvernement souhaite le plus inclusif possible.