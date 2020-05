M comme Marie, c’est un pèlerinage mais deux parcours

Dans une semaine, deux calèches transportant chacune une statue de Notre Dame de France, partiront l’une du sanctuaire de Lourdes dans les Pyrénées l’autre du sanctuaire de la Salette dans les Alpes. Les deux équipages traverseront la France pendant 3 mois en passant pour l’un au sanctuaire de Pontmain en Mayenne et l’autre à la chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris. Les deux calèches et leurs pélerins se retrouveront le 12 septembre pour la fête du Saint Nom de Marie au sanctuaire de Pellevoisin dans le centre de la France. Ces deux processions symétriques forment ensemble un grand M sur notre territoire.

M comme Marie

Ce M est dessiné par les 5 apparitions de Marie en France au XIXème siècle : en 1830 à Paris, en 1846 à la Salette, en 1858 à Lourdes, en 1871 à Pontmain et 1876 à Pellevoisin. Dans la piété populaire c’est un signe particulier de la Vierge Marie pour la France. Cette année ce pélerinage est une initiative de la confrérie Notre Dame de France, qui après l’incendie de Notre Dame de Paris a eu le désir de faire connaitre la Vierge Marie à travers notre pays. Tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à la caravane pour marcher sur les 10 à 15 km quotidiens du parcours. Sur le site du pélerinage il y a d’ailleurs une carte avec toutes les étapes des calèches, dont deux sommets : à la basilique Notre Dame de Fourvière à Lyon et la basilique du Sacré Cœur de Montmartre à Paris. Les pélerins vont parcourir 2000 km et traverser 25 diocèses. Certains évêques vont même prévu d'aller marcher un peu avec eux.

Avant le grand départ mardi, une neuvaine de prière est organisée pour les pélerins

Pour prier pour leur aventure, les pélerins ont organisé 9 jours de prière a suivre sur l’application chrétienne Hozanna. Elle a commencé samedi et dure jusqu’à la veille du grand départ à la pentecôte. C’est une neuvaine accompagnée d’une méditation. Aujourd’hui c’est « Marie comblée de grâce et le Magnificat »