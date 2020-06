"Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie ..." (Jn 6, 51-58)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules des Juifs :

« Moi, je suis le pain vivant,

qui est descendu du ciel :

si quelqu’un mange de ce pain,

il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,

donnée pour la vie du monde. »

Les Juifs se querellaient entre eux :

« Comment celui-là

peut-il nous donner sa chair à manger ? »

Jésus leur dit alors :

« Amen, amen, je vous le dis :

si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,

et si vous ne buvez pas son sang,

vous n’avez pas la vie en vous.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang

a la vie éternelle ;

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

En effet, ma chair est la vraie nourriture,

et mon sang est la vraie boisson.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang

demeure en moi,

et moi, je demeure en lui.

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,

et que moi je vis par le Père,

de même celui qui me mange,

lui aussi vivra par moi.

Tel est le pain qui est descendu du ciel :

il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.

Eux, ils sont morts ;

celui qui mange ce pain

vivra éternellement. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Donner sa vie… voilà un projet qui à première vue nous paraît difficile, héroïque, vain peut-être. Les images qui nous viennent sont celles d’hommes et de femmes qui s’engagent tout entier dans une cause à laquelle ils se consacrent à fond, jusqu’à mourir parfois. Ce sont les martyrs, les héros de la guerre ou de la résistance, celles et ceux qui donnent leur vie pour leur foi ou pour leur patrie, les soignants que nous avons fêtés tous les soirs pendant deux mois... Beau geste, beau témoignage. Mais est-ce bien pour moi ? En suis-je capable ? Est-ce bien raisonnable, quand j’ai charge de famille, quand j’exerce des responsabilités, de prendre de tels risques ?

Quand nous entendons ces phrases de Jésus qui dit qu’il donne sa chair, sa propre vie, nous pensons évidemment, et c’est normal, au sens qu’il donne à sa mort.

Il y a une autre manière de comprendre le don de soi, moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi réelle : donner sa vie à quelqu’un, c’est l’aimer pour de vrai. « Je donnerais ma vie pour toi » : ces mots ne sont pas réservés à quelques héros, mais nous sommes tous capables de les prononcer un jour dans notre vie, parce que nous avons tous, un jour, rencontré quelqu’un pour qui nous pourrions donner notre vie.

Ce don de soi se vit au quotidien. Ce sont les parents, qui donnent tout pour la chair de leur chair : être père, être mère, ce n’est pas seulement donner la vie une fois pour toutes, mais c’est la donner chaque jour, donner de soi, donner de son temps, donner de l’amour à un point tel que l’autre prend soudain plus d’importance que soi-même. Ce sont les amoureux, les époux, à partir du moment où ils acceptent d’entrer dans l’amour par cette porte-là.

Il y a bien des manières d’aimer, certaines sont égoïstes, d’autres nombrilistes, d’autres intéressées ; l’amour à la manière de Jésus est don de soi sans réserve à la personne que l’on aime.