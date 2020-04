"Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie..." (Jn 6, 52-59)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

les Juifs se querellaient entre eux :

« Comment celui-là

peut-il nous donner sa chair à manger ? »

Jésus leur dit alors :

« Amen, amen, je vous le dis :

si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,

et si vous ne buvez pas son sang,

vous n’avez pas la vie en vous.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang

a la vie éternelle ;

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

En effet, ma chair est la vraie nourriture,

et mon sang est la vraie boisson.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang

demeure en moi,

et moi, je demeure en lui.

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,

et que moi je vis par le Père,

de même celui qui me mange,

lui aussi vivra par moi.

Tel est le pain qui est descendu du ciel :

il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.

Eux, ils sont morts ;

celui qui mange ce pain

vivra éternellement. »

Voilà ce que Jésus a dit

alors qu’il enseignait à la synagogue de Capharnaüm.



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? » Cette question, bon nombre de collégiens, même scolarisés dans l’enseignement catholique, se la posent avec leurs mots crus d’adolescents « Le disciple du Christ serait-il un anthropophage et un vampire ? »

La réponse du Christ paraît mystérieuse : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. »

Osons dire les choses comme elles sont. Ce qui conduit à la séparation de la chair et du sang, c’est la mort violente, telle celle que Jésus a choisie pour lui-même sur la croix, avec le coup de lance qui l’achève.

C’est la réunification de la chair et du sang qui est signe de résurrection. Désormais, ils font un: c’est le signe de la vie. Et c’est cette réunification qui opère dans le cœur de celui qui communie au corps et au sang du Christ.

Le corps, c’est ce qui permet d’être présent. Communier au corps du Christ, c’est accepter la mission de le rendre présent. Le sang, c’est le signe de la vie : communier au sang du Christ, c’est témoigner dès ici-bas de la vie divine. Mais corps et sang ont aussi une signification sociale. Ne parle-t-on pas d’un corps institutionnel, chacun étant appelé à mettre ses compétences au service d’une cause commune ? Et en disant que deux personnes sont de même sang, ne disons-nous pas qu’elles sont de la même famille ? Le mystère eucharistique est tout autant celui du pain et du vin qui deviennent corps et sang du Christ que celui de l’assemblée qui devient Corps et Sang du Christ. La messe ne peut être considérée comme un spectacle à regarder, mais comme une liturgie à vivre.

À l’heure où, au début de ce mois de mai, beaucoup d’entre nous accompagnent des enfants qui se préparent à leur première communion, sachons trouver les mots justes pour les initier à ce signe du partage du pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et comment ne pas prier en ce jour du 1er mai pour les travailleurs du monde entier, dont tant aujourd’hui sont réduits au chômage ?