"Ma coupe, vous la boirez" (Mt 20, 20-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée,

s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean,

et elle se prosterna pour lui faire une demande.

Jésus lui dit :

« Que veux-tu ? »

Elle répondit :

« Ordonne que mes deux fils que voici

siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,

dans ton Royaume. »

Jésus répondit :

« Vous ne savez pas ce que vous demandez.

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »

Ils lui disent :

« Nous le pouvons. »

Il leur dit :

« Ma coupe, vous la boirez ;

quant à siéger à ma droite et à ma gauche,

ce n’est pas à moi de l’accorder ;

il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »

Les dix autres, qui avaient entendu,

s’indignèrent contre les deux frères.

Jésus les appela et dit :

« Vous le savez :

les chefs des nations les commandent en maîtres,

et les grands font sentir leur pouvoir.

Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi :

celui qui veut devenir grand parmi vous

sera votre serviteur ;

et celui qui veut être parmi vous le premier

sera votre esclave.

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,

mais pour servir,

et donner sa vie en rançon pour la multitude.

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

La fête de Saint Jacques, frère de Jean le théologien, fils de Zébédée, nous livre le récit étonnant de la demande de leur mère, soucieuse de l’avenir de ses petits…. Elle aimerait qu’ils soient au moins ministre dans le gouvernement de Jésus, une fois que ce dernier aura chassé l’occupant romain, qu’ils soient assis aux places d’honneur, à sa droite et à sa gauche dans son royaume ! On se représente très bien la scène – et on imagine la mine gênée et confuse de ces deux disciples, n’osant s’opposer à leur mère dans une démarche assez décalée et intrigante. Les autres disciples s’insurgent devant leur prétention.

Jésus remet les pendules à l’heure : Il n’est pas venu pour rétablir un pouvoir temporel. Pour recevoir une récompense, il faut d’abord donner sa vie ! Et pour cela, il faut se mettre au service ! Il est venu pour être serviteur et appeler ceux qui le suivent à le devenir à leur tour : « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ».

Là encore, quelle merveilleuse pédagogie de Jésus. Il ne rabroue pas la mère ni les deux fils, mais Il corrige, Il purifie la demande. Il les amène eux-mêmes à se situer par rapport à Lui : « pouvez-vous boire à ma coupe ? ».