"Ma fille est morte à l’instant ; mais viens, et elle vivra" (Mt 9, 18-26)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste,

voilà qu’un notable s’approcha.

Il se prosternait devant lui en disant :

« Ma fille est morte à l’instant ;

mais viens lui imposer la main,

et elle vivra. »

Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples.

Et voici qu’une femme

souffrant d’hémorragies depuis douze ans

s’approcha par derrière

et toucha la frange de son vêtement.

Car elle se disait en elle-même :

« Si je parviens seulement à toucher son vêtement,

je serai sauvée. »

Jésus se retourna et, la voyant, lui dit :

« Confiance, ma fille !

Ta foi t’a sauvée. »

Et, à l’heure même, la femme fut sauvée.

Jésus, arrivé à la maison du notable,

vit les joueurs de flûte

et la foule qui s’agitait bruyamment.

Il dit alors :

« Retirez-vous.

La jeune fille n’est pas morte : elle dort. »

Mais on se moquait de lui.

Quand la foule fut mise dehors,

il entra, lui saisit la main,

et la jeune fille se leva.

Et la nouvelle se répandit dans toute la région.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

