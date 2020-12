"Ma foi prend une place importante dans ma vie", confie Olivier Giroud

Il est connu pour son titre de champion du monde de football avec l’équipe de France en 2018 et pour sa carrière de footballeur international. Actuellement joueur à Chelsea, il se livre de plus en plus sur sa foi chrétienne et s’engage pour sa communauté évangélique. Olivier Giroud a publié un livre sur sa vie : "Toujours y croire" (éd. Plon)

Le footballeur originaire de Chambéry s’engage depuis plusieurs années pour les chrétiens dans le monde, à travers un gala baptisé "The Goal". Il a pour objectif de lever des fonds pour les chrétiens dans le monde, en vendant aux enchères des maillots de joueurs comme David Luiz, joueur brésilien à Arsenal. "260 millions de chrétiens persécutés dans le monde, ça fait froid dans le dos. Quand j’ai appris cela, j’ai tout de suite répondu présent. Moi qui parle beaucoup de ma foi, j’ai tout de suite été touché et investi par cette cause", affirme Olivier Giroud.

La foi au cœur de sa vie

"Ma foi prend une place importante dans ma vie. Je prie beaucoup mais je suis aussi très reconnaissant de la chance que j’ai de vivre de ma passion. Moi quand j’étais petit je rêvais d’être joueur de foot. J’essaye de parler de mon expérience et de ma foi qui m’a beaucoup aidé", raconte Olivier Giroud, dont la religion fait partie intégrante de sa vie.

La crise sanitaire a pu fragiliser de nombreuses personnes, souffrant de l’incertitude du moment. "Dans les moments difficiles, on a tendance à se tourner vers le Seigneur. Je peux comprendre que certains soient tombés dans une période de doute mais il ne faut pas perdre la foi ni l’Espérance. Cette foi doit nous permettre de surpasser ces moments difficiles par la prière en échangeant avec les frères et sœurs de l’église. C’est dans ces moments qu’on voit qu’on n’est pas seuls. Il faut faire confiance et c’est important d’avoir cette foi dans son coeur", affirme-t-il.

La famille, la foi et le foot

Si pour certains, la FFF symbolise "Fédération française de football", pour Olivier Giroud, ces lettres s’apparentent plutôt à "famille, foi et foot", les piliers de sa vie. "Le cercle familial c’est un équilibre", confie le footballeur. "On reçoit aussi de l’amour à travers la parole, la Bible et Jésus Christ mais aussi le football. Je suis fier de dire que la foi et ma famille me transmettent beaucoup d’énergie pour être un porte-parole et défendre les chrétiens", conclut-il.

Olivier Giroud a tenu à laisser une trace de sa vie dans son livre "Toujours y croire". Mais il a aussi préfacé le livre "Plus que vainqueurs" auquel Joël Thibault, connu pour être l’aumônier de certains sportifs, a contribué. "La foi chrétienne est bien réelle dans le monde du sport", conclut Joël Thibault.