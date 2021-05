"Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les ..." (Mc 11, 11-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule,

Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple.

Il parcourut du regard toutes choses

et, comme c’était déjà le soir,

il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze.

Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie,

il eut faim.

Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,

il alla voir s’il y trouverait quelque chose ;

mais, en s’approchant, il ne trouva que des feuilles,

car ce n’était pas la saison des figues.

Alors il dit au figuier :

« Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! »

Et ses disciples avaient bien entendu.

Ils arrivèrent à Jérusalem.

Entré dans le Temple, Jésus se mit à expulser

ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le Temple.

Il renversa les comptoirs des changeurs

et les sièges des marchands de colombes,

et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit

à travers le Temple.

Il enseignait, et il déclarait aux gens :

« L’Écriture ne dit-elle pas :

Ma maison sera appelée

maison de prière pour toutes les nations ?

Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »

Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes

cherchaient comment le faire périr.

En effet, ils avaient peur de lui,

car toute la foule était frappée par son enseignement.

Et quand le soir tomba,

Jésus et ses disciples s’en allèrent hors de la ville.

Le lendemain matin, en passant,

ils virent le figuier qui était desséché jusqu’aux racines.

Pierre, se rappelant ce qui s’était passé,

dit à Jésus :

« Rabbi, regarde :

le figuier que tu as maudit est desséché. »

Alors Jésus, prenant la parole, leur dit :

« Ayez foi en Dieu.

Amen, je vous le dis :

quiconque dira à cette montagne :

“Enlève- toi de là,

et va te jeter dans la mer”,

s’il ne doute pas dans son cœur,

mais s’il croit que ce qu’il dit arrivera,

cela lui sera accordé !

C’est pourquoi, je vous le dis :

tout ce que vous demandez dans la prière,

croyez que vous l’avez obtenu,

et cela vous sera accordé.

Et quand vous vous tenez en prière,

si vous avez quelque chose contre quelqu’un,

pardonnez,

afin que votre Père qui est aux cieux

vous pardonne aussi vos fautes. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

Allez à Barcelone et vous verrez ! Lorsque vous entrerez dans la Sagrada Familia, vous penserez être dans une forêt, plus que dans une église ! Les colonnes s’élèvent toutes comme des arbres dont les feuillages s’enchevêtrent les uns aux autres pour former une voûte végétale, faîte de pierres.



Cela n’est pas dû au hasard mais à l’artiste Gaudí. Bien plus, à la Bible elle-même qui s’ouvre sur un jardin…



Car pour Dieu, le monde est comme un jardin où tout est lié. Où tout porte à la vie, comme ces arbres qui portent du fruit.





Quand Dieu s’adresse pour la première fois à l’homme et à la femme, il ne leur dit pas : « Soyez féconds et multipliez-vous » comme des animaux mais plutôt comme des arbres car l’hébreu ne dit pas « multipliez-vous » mais « fructifiez » !



En prenant des feuilles de figuier pour se couvrir, Adam et Eve se retrouvent à nus ! Ils doivent alors redécouvrir qu’ils sont faits comme les arbres, que leurs racines sont en Dieu et qu’ils sont faits non pas pour manger mais pour porter du fruit.



Cet apprentissage, c’est celui que les apôtres et que chacun d’entre nous, nous menons avec Jésus. C’est lui, le fruit des entrailles de Marie, qui nous rappelle que « ce qui fait la gloire du Père, c’est que nous portions du fruit » et ce en toute saison, grâce à la prière qui nous enracine toujours dans l’amour de Dieu et du prochain. Le figuier est la parabole du Temple… et le temple, celle de notre humanité que Dieu a rejoint



Alors, quiconque entrera dans une église en prière pourra goûter cette fraîcheur et ces parfums que nous ne retrouvons nulle part ailleurs, si ce n’est dans une forêt…