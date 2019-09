"Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu.." (Lc 8,19-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver,

mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui

à cause de la foule.

On le lui fit savoir :

« Ta mère et tes frères sont là dehors,

qui veulent te voir. »

Il leur répondit :

« Ma mère et mes frères

sont ceux qui écoutent la parole de Dieu,

et qui la mettent en pratique. »

Source : AELF



Méditation Père MIchel Quesnel

Cette scène évangélique est également rapportée par Mattieu et par Marc, de façon plus détaillée. Chez Luc, on sait seulement que Jésus est entouré d’une foule, mais on ne sait pas s’il est dans une maison ou s’il est dehors, la composition de lieu est réduite au minimum. Reste que la foule est apparemment nombreuse, et qu’elle empêche de nouveaux arrivants de rejoindre Jésus.

La réaction de Jésus tient en une phrase. Le récit ne dit pas si, finalement il a fait approcher sa famille ou s’il l’a laissée à distance. Ce qu’il affirme avec force, cependant, c’est qu’il envisage les relations familiales en des termes très différents de ceux dans lesquels on les envisage couramment : il n’a pas d’autre mère ni d’autres frères que ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. La parenté génétique est réduite à néant.

Est-ce dur pour Marie ? Sans doute pas. Toute l’œuvre de Luc nous la présente comme écoutant la parole de Dieu et la mettant en pratique ; elle occupe donc bien sa place de mère. C’est sans doute plus dur pour les frères. Luc ne donne aucune information sur la façon dont ils ont réagi à la prédication de Jésus. Jean est plus explicite : « Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui », écrit-il. En ce cas, donc, ils ne sont plus ses frères. Ils n’ont en commun avec lui que le sang ; ce n’est pas suffisant pour une fraternité vraie. Bien des familles font cette douloureuse expérience, en tout lieu et à toute époque.

Ecouter la Parole ; cela suppose de la fréquenter. La mettre en pratique ; cela suppose de se l’approprier. Donne-nous, Seigneur, d’avoir une relation féconde avec ta parole. Nous ferons alors partie de tes proches.