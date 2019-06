Madgid CHARAWI, chef de cuisine au Lycée Eiffel-Dijon-chasse au gaspi

La chasse au Gaspi, cela se passe aussi dans les cantines scolaires.

Ainsi, parmi les records, celui du lycée Eiffel.

A l’issu de la journée, après 3 repas « demi pensionnaire » et et jeunes en internat, il n’y a pas plus de 80 gr par personnes qui termine dans la poubelle.

Un petit record dans la région.

Nous avons voulu savoir comment les responsables gérait le dossier.