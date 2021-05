Maine-et-Loire : le secteur du bâtiment fait face à une pénurie de matériaux

Depuis début 2021, les entreprise du BTP font face à une pénurie de matériaux, notamment de bois et d'acier. Résultat : les prix s'envolent et les délais de livraison s'allongent. "Nos coûts augmentent, les chantiers prennent du retard et risquent même d'être stoppés faute de matériaux", s'inquiète Yannis Borjon-Piron, le président de la fédération du bâtiment de Maine-et-Loire.