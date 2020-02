Maison Marthe et Marie : une colocation solidaire pour femmes enceintes

Invitée par les étudiants de l’IRCOM à Angers pour particper hier au congrès de la solidarité sur le thème de l'habitat partagé, la maison Marthe et Marie présentait son activité. Il s'agit d'une association, possèdant 6 appartements dans 5 villes de France : Nantes, Lyon, Lille, Strasbourg et Paris, qui vient en aide à des jeunes femmes enceintes en situation de précarité. A l’image de l‘association Lazare, qui propose une colocation entre SDF et étudiants, l’association propose, elle, une colocation solidaire entre des femmes enceintes et des jeunes femmes volontaires. Découverte en compagnie d'Amélie Merle, directrice de la maison Marthe et Marie.