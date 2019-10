Malgré la trêve hivernale, les expulsions locatives sont toujours plus nombreuses

A partir de demain, les expulsions locatives ne sont plus possibles sauf exception comme par exemple les squats. Mais les procédures entamées avant le 1er novembre en cours se poursuivent devant les juridictions. En début de semaine, la fondation Abbé Pierre a dressé un triste constat. Le nombre d’expulsions locatives avec le concours de la force publique a atteint un record l’an dernier. Plus de 15.900 soit une hausse de 2,9%. Si l’on regarde encore plus loin, c’est une augmentation sans précédent de 41% depuis 10 ans et de 152% depuis 2001. Les associations, comme la fondation Abbé Pierre, sont inquiètes de ce nombre croissant d’expulsions et dénoncent l’inertie du gouvernement pour les éviter.