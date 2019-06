Briochin et multiple champion du monde. A 21 ans, Malo Quéméneur n'en est plus à son premier coup de pagaie: il a déjà remporté plusieurs titres chez les moins de 23 ans.



Originiare de Saint-Brieuc, c'est sur les eaux bretonnes qu'il a commencé la compétition et le kayak slalom. La semaine prochaine, il sera pourtant bien lloin de la Bretagne puisqu'il sera en Slovénie, à Tassen, pour tenter de remporter le titre de vainqueur de la coupe du monde.



Quel lien entretient-il avec Saint-Brieuc ? La Bretagne est-elle un vivier de pagayeurs? Le kayakiste répond aux questions de Lena Plumer-Chabot.