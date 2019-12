Du lundi au vendredi, du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020, à 8h55 et 15h15

Gérard Kurdjian est passionné par les musiques sacrées, et très heureux de vous retrouver entre le 23 décembre et le 1er janvier pour vous faire découvrir des pépites musicales surprenantes autour des répertoires des chants et musiques de Noël.