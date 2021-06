Marc Lambret, le curé des parlementaires

Marc Lambret, arpente les couloirs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est à l’écoute des députés et des sénateurs. Il témoigne de comment il voit la politique et en quoi consiste son rôle auprès de la classe politique.

"La politique est à la fois fascinante, elle est l'objet de convoitise, de rivalités et aussi d'une passion ambivalente. Il n'y a pas de possibilité que la politique nous laisse impassible. Être aumônier des parlementaires, c'est d'abord les aimer et les accompagner de toutes les manières", explique Marc Lambret, directeur du service pastoral d’études politiques, curé de la paroisse Sainte Clotilde à Paris.

Il joue un rôle d’interface auprès du monde politique, noue de nombreux contacts discrets avec les élus. Rappelons que le service pastoral d’études politiques est une instance qui avait été créée par le cardinal Lustiger pour favoriser la rencontre et le dialogue entre l'Eglise catholique et le monde politique.