Marc Soulé: "les dons sont la clé pour financer RCF"

Accueillir les inquiétudes, et les dépasser

"Nous vivons depuis deux mois une période tout à fait exceptionnelle : la pandémie, le confinement, la solitude, la maladie, les inquiétudes sur le monde d'après, sur le plan économique. Chez RCF, nous vivons cela dans l'action et dans l'espérance. Notre rôle en tant que média chrétien est d'accueillir ces inquiétudes, mais aussi de les dépasser, pour leur proposer autre chose. Et nous devons aussi dire la vérité : des revenus moindres avec des charges fixes pour la radio" explique Marc Soulé, président de l'Union RCF depuis deux ans.

RCF essaie d'offrir à chacun un service utile en temps de crise. "Les circonstances n'ont pas changé la raison d'être de RCF. Elles l'ont renforcée. C'est ce que nous essayons de faire : accompagner nos auditeurs, se faire proche, aider nos citoyens à comprendre cette crise, marcher humblement avec eux. Les rejoindre dans leurs questions sans juger en développant ce que nous savons faire : l'écoute des autres, le dialogue, la réflexion" ajoute-t-il.



Les dons, la clé pour financer les radios RCF

RCF s'est fixé trois axes durant le confinement : le renforcement des temps de prière, le renforcement de l'information en direct et l'accompagnement en donnant la parole aux autres. "Trois axes qui sont dans le coeur de la raison d'être de RCF. Nous recevons beaucoup de témoignages. Les auditeurs le savent et nous le disent, et c'est beau" lance encore le président de RCF au micro d'Antoine Bellier.

"Nous ne vivons pas de la redevance, très peu de la publicité. Les dons sont donc la clé pour financer les radios. En ce moment nous avons la double peine avec des dépenses fixes, quelques surcoûts exceptionnels, et de l'autre côté une difficulté sur les revenus lié au ralentissement économique. Tout cela fragilise notre budget, d'où cet appel aux dons exceptionnels" précise Marc Soulé.



Nous aider pour nous permettre de nous mobiliser pour vous

Il y a le don, mais aussi le fait de faire connaître RCF autour de soi. "Il y a beaucoup de façons d'aider RCF. Le don financier est la plus simple à mettre en oeuvre. Mais ne serait-ce que parler de RCF autour de vous, de télécharger notre application, de partager une émission qui vous a plu. Et puis pour ceux qui le peuvent, proposez votre aide auprès de votre radio locale. Nous accueillons toutes les bonnes volontés".

En tant que président de RCF, Marc Soulé reconnait "la formidable mobilisation des équipes salariées et bénévoles, de nos prêtres qui nous accompagnent. Tout cela a été prouvé. Sans leur engagement, leurs compétences, leur créativité, nous n'aurions pas eu le même niveau de qualité. J'espère que ce jeudi du don sera l'occasion de renforcer le lien entre la radio et les auditeurs".



Pour faire un don en ligne à RCF, c'est simple, c'est par ici.