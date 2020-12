Marche Metz Illuminée : fidéliser les bénévoles malgré la crise

"Nos bénévoles prennent de l'âge, beaucoup d'entre eux ne viennent donc plus, et nous avons du mal à en trouver de nouveaux"

Marie-Jeanne Thuillier, présidente de l'association Famille Lorraine de Metz-Borny



Avec la crise sanitaire, de nombreuses associations sont contraintes d'annuler leurs événements. Elles n'ont donc plus qu'à plancher sur les manifestations de 2021. Et cela passe notamment par la fidélisation de leurs bénévoles, maillons indispensables dans l'organisation de ces événements.