Mardi 1° octobre 2019

Témoignage d’un entrepreneur qui a fait faillite. Il a réussi à retrouver un chemin professionnel grâce au soutien de l’association 60 000 Rebonds. Association qui célèbre ses 1 an d’existence en Charente-Maritime.



Direction Saintes. Ce jeudi se tient une conférence animée par un entomologiste de renom Vincent ALBOUY. Il évoquera la destruction des insectes pollinisateurs.



Ce weekend se déroule à La Rochelle un colloque sur les Pères de l’Eglise et les esclaves. 2 jours consacrés aux paradoxes et aux évolutions autour de l’esclavage durant l’Antiquité.