Mardi 13 avril 21

Dans ce journal, les élections régionales et départementales du mois de juin. Le Gouvernement a demandé aux préfets, en quatrième vitesse, de consulter les maires sur la possibilité ou non d’organiser ce scrutin. Une méthode à la va-vite qui hier a fait réagir. Vous entendrez Dominique Bussereau.





Vérification du respect du confinement ce weekend. Une dizaine de policiers en action sur le péage de l’Ile de Ré. Point stratégique en ce début de vacances scolaires. Nous y étions. Reportage.





Le plus grand vacccinodrome de Nouvelle-Aquitaine a ouvert la semaine dernière. Direction Bordeaux pour en comprendre le fonctionnement.