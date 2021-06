Mardi 15 juin 21

La vaccination s’ouvre aux 12-18 ans aujourd’hui. Direction le Centre de Vaccination de Saintes pour faire un point global de la situation.



Partir en classe de découverte, ce n’est plus possible depuis le début de la crise sanitaire. Les structures d’accueil sont mal en point. Elles s’inquiètent pour la rentrée prochaine.



L’Américain Equinix construit en Nouvelle-Aquitaine son premier data center régional en France. Il constitue le point d'arrivée du nouveau câble sous-marin déployé entre les Etats-Unis et la France