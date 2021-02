Mardi 2 février 21

Excelia Group poursuit son développement. Il envisage de s’implanter très prochainement à Niort et à Rochefort.



Avec la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire est en hausse. La Banque Alimentaire a besoin d’un coup de pouce. C’est en tout le cas en Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement en Gironde.



En ces temps de crise, les rendez-vous culturels se font rares. A Saintes, deux fois par semaine le Gallia Théâtre propose une pause musicale, poétique ou théâtrale.