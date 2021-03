Mardi 23 mars 21

A La Rochelle, la journée de samedi fut consacrée aux nettoyages des parcs et plages. Un évènement organisé par le Lions Club. Une première.



La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et la Communauté d’Agglomération de Saintes ont récompensé une jeune chef d’entreprise pour son projet SIGNMOVE.



Direction le village du Chay, à proximité de Saujon, pour parler d’une initiative festive. Un carnaval est en cours de préparation.