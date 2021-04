Mardi 27 avril 21

Depuis hier, rentrée scolaire en présentiel pour les tous petits, en distanciel pour les plus grands. La région Nouvelle-Aquitaine vient en soutien pour améliorer les espaces numériques de travail et la mise en place des auto-tests.



Vaccination. 14 millions de personnes ont reçu la première dose en France. En Charente-Maritime, la couverture vaccinale est plutôt bonne avec plus de 26% de personnes vaccinées. Point de situation dans le centre de vaccination de Saintes.



Le 12ème Festival Terre et Lettres. Ce festival est reporté en raison de la crise sanitaire. Il devait se tenir en juin prochain.