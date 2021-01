Mardi 5 janvier 21

La Ville et l’Agglomération de la Rochelle ont subi une cyberattaque pendant les fêtes de fin d’année. Point de la situation.



En France, au pays de Louis Pasteur, le vaccin n’est plus vraiment en odeur de sainteté. Les français restent partagés alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré cette semaine dans notre région.



4 nouveaux campus connectés vont voir le jour en région Nouvelle-Aquitaine. Et parmi eux, le Campus Connecté de la Communauté d’Agglomération de Saintes.