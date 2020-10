Mardi 6 Oct

Alors que dès aujourd’hui, les amphithéâtres des universités ne pourront être remplis qu'à 50% de leur capacité dans les départements placés en zones d'alerte renforcée et maximale. Dans notre département, certains établissements ont déjà anticipé de futures restrictions sanitaires avec des cours en distanciel. Nous avons rencontré un étudiant d’Excelia Group à La Rochelle.





91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés à l’échelle mondiale. Les matières plastiques prennent plus de quatre siècles à se dégrader. Face à ce constat, l’Europe soutient des projets locaux de recyclage des déchets. C’est le cas sur le territoire rochelais avec CIRCULARSEAS.





Le tourisme a beaucoup souffert à cause du confinement, et même si l’été fut une bonne saison, la tendance n’est pas très optimiste. C’est le constat des responsables du tourisme en Nouvelle-Aquitaine.