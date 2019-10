Marie de l'incarnation: Un départ au Canada

> Nous continuons à vous faire découvrir le travail des sœurs franciscaines servantes de Marie, en Inde. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces religieuses qui sont en formation pour assurer demain la relève au sein des établissements gérés par les sœurs.



>Semaine spéciale Marie de l'incarnation: on s'intéresse aujourd'hui au départ de cette sainte tourangelle vers le Canada.



>Ciel d'éclaircies accompagné de quelques averses aujourd'hui. L'alerte orange aux orages a été levée en Touraine et dans le Loir et Cher.