"Mars Bleu" : le cancer colorectal en hausse dans le Grand Est

"On est à +20% de mortalité du cancer colorectal en Moselle et dans les Vosges, et à 15% en Moselle et en Meuse" Professeur Thierry Conroy, cancérologue.







Tous les ans, 43.000 nouvelles personnes sont atteintes du cancer colorectal en France. Le mois de Mars est marqué par l’action “Mars Bleu”, pour le dépistage de ce cancer. Dans le Grand Est, cette maladie augmente, et 1500 personnes en meurent chaque année. Pourtant, selon les spécialistes, il peut être guéri neuf fois sur dix s’il est détecté à temps. Aujourd’hui, un test peut être réalisé chez soi, très simplement, avec un kit directement envoyé à domicile. Le covid a aussi largement impacté les opérations de cancer, déprogrammées pour beaucoup de patients afin de libérer des places pour les personnes atteintes du covid. Entretien avec le professeur Thierry Conroy, oncologue spécialiste des cancers digestifs et directeur général de l’institut de cancérologie de Lorraine.