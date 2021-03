Mars bleu: sensibiliser au cancer colorectal

Le cancer colorectal est un cancer qui touche autant les hommes que les femmes. Une maladie qui se déclare avec l’apparition de polypes sur les parois internes du côlon ou du rectum. Une maladie silencieuse qui détectée tôt, peut être évitée et guérie dans 9 cas sur 10. Il ne faut donc pas oublier le dépistage préviennent les associations comme ACC26, Agir contre le cancer. "Avant c’était trois prélévements sur trois jours et ça conduisait à beaucoup de faux positifs. À l’heure actuelle, il n’ya plus de freins, le test a changé avec un seul prélévement", affirme sa présidente Claire Lavayssière. Le dépistage est gratuit pour les 50-74 ans. Pourtant seuls 30% des français de cette classe d’age font le pas d’aller se faire dépister.

157.000 morts en un an

Depuis un an, la Covid-19 prend beaucoup de place dans les médias, dans nos vies et dans nos têtes. Pourtant il ne faut pas oublier que le cancer continue de faire des morts. 157.000 en un an selon une estimation de Santé publique France. Pour sensibiliser, ACC26 a organisé une marche bleue à Bourg-de-Péage, à côté de Valence. "Je tiens à soutenir la vie associative et je souhaite aussi que nous soyons engagés sur la prévention des citoyens. On sait que plus les maladies sont détectées tôt plus elles sont faciles à soigner", assure la maire de la ville Nathalie Nieson, qui tenait à être là. Environ 3% des tests sont positifs en général entre 50 et 74 ans.

Plusieurs associations sont présentes lors de cette marche. D’autres organisent aussi des rendez-vous pour mars bleu. À Montélimar, dans le sud de la Drôme, le centre ressource prévoit une conférence en ligne jeudi soir avec deux docteurs. Ils tenteront de répondre notamment à une question : peut-on éviter les cancers ?

Comment se faire accompagner lorsqu’on est touché par la maladie ?

Le centre ressource est dédié a ça. À Montélimar c’est le deuxième centre créé après celui d’Aix-en-Provence, en 2015. Il y en a cinq autres : un à Lafrançaise, à 17 kilomètres de Montauban dans le Tarn et Garonne, à Lyon, à Marseille, à Reims et à Saint-Avold en Moselle. Le but c’est l’accompagnement thérapeutique et le mieux être des patients. Ça passe notamment par l’art thérapie, une des activités du centre. "On commence par partager comment nous avons passé la semaine. on utilise toute sorte de matériaux pour faire des dessins. On n’a pas trop le temps de réfléchir", confie Annie, qui a un cancer du sein.

L’atelier est animé par Véronique. Cette art thérapeute vient bénévolement au centre ressource. Des proches à elle sont aussi touchés par le cancer. Elle a voulu apporter un peu de bien-être aux personnes atteintes de près par cette maladie. Pour elle, cette pratique prend sens par le collectif. "C'est ça qui est thérapeutique. Cela crée du lien social, et de l’empathie. On prend conscience des difficultés des unes et des autres", affirme-t-elle.

L'art thérapie pour apporter du bien être aux personnes victimes de cancer

L’art thérapie peut être pratiqué au centre mais il y en a pour tous les goûts. Sophrologie, atelier nutrition, yoga, réflexologie, socio-esthétique et bien d’autres. Mais ce qui fait aussi la particularité de Ressource, ce sont les PPACT, les programmes personnalisés d’accompagnement thérapeutique. Ce sont des groupes d’environ 10 personnes qui suivent un programme sur un an avec plusieurs séances. "Chaque séance se compose d’une première partie avec un atelier. Les personnes sont d’autant plus confiantes quand elles connaissent ce vers quoi elles sont confrontées", explique Nancie Rosati, la présidente du centre Ressource à Montélimar.

Des séances et un programme important dans l’accompagnement des personnes malades, pour vivre plus sereinement avec un cancer. Mais ce qui est encore plus important c’est le dépistage. Celui du cancer colorectal est simple, rapide et indolore. Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin pour plus d’informations et obtenir ce test, qui je le rappelle est gratuit.