Marseille s’engage avec les jeunes pour la protection de l'environnement

Le centre d’éducation à l’environnement, l’Enjeu se met à l’eau.

Dans le cadre de la « Journée mondiale de l’Océan », le 8 juin dernier.

Situé dans le 9e arrondissement de Marseille, le centre propose aux plus jeunes des activités en lien avec ce thème toute la semaine.

Marie BATOUX, adjointe au Maire de la Ville en charge de l’éducation populaire revient pour nous sur la nécessité d’éduquer les plus jeunes sur le réchauffement climatique et d’autres problématiques liées à l’environnement au micro de Samuel AZEMARD.