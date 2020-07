"Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites ..."(Lc 10, 38-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus entra dans un village.

Une femme nommée Marthe le reçut.

Elle avait une sœur appelée Marie

qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée

par les multiples occupations du service.

Elle intervint et dit :

« Seigneur, cela ne te fait rien

que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?

Dis-lui donc de m’aider. »

Le Seigneur lui répondit :

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci

et tu t’agites pour bien des choses.

Une seule est nécessaire.

Marie a choisi la meilleure part,

elle ne lui sera pas enlevée. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

C'est l'attitude du disciple qui, assis au pieds de son maître, écoute et réfléchit.

Dans le Nouveau testament, trois personnes seulement sont décrites dans cette attitude. Aucune ne fait partie du groupe des douze.

Il y a donc dans l'évangile de ce jour, Marie, sœur de Marthe. Marie disponible quand Marthe a tant à faire. Marie assise dans la posture du disciple. Marie une disciple de Jésus.

Il y a aussi dans l'évangile de Marc, un étonnant garçon qui, dans une vie antérieure, avait vécu dans les tombeaux du pays des Géraséniens. Jésus avait chassé ses démons partis squatter une légion de cochons… Quand sont arrivés les voisins, lui, le punk, le possédé, il le trouvèrent, vêtu, parlant normalement, assis aux pieds de Jésus comme un vrai disciple qu'il était.

Et puis, dans les actes des apôtres, c'est Paul qui, arrêté à Jérusalem déclare aux autorités romaines :"j'ai été instruit aux pieds de Gamaliel…" Paul élève d'un grand maître pharisien, Paul l'intellectuel et le seul pharisien vivant avant la destruction du temple de Jérusalem dont les écrits nous sont parvenus.

Trois êtres humains très différents, trois parcours, le juif érudit, le possédé hanté par la mort, une femme Marie. Le premier deviendra apôtre des Nations, on ne sait ce qu'est devenu le deuxième, la troisième sera témoin de la résurrection.

Et nous, divers, différents, pour écouter ce matin ta Parole. Prends-nous comme élèves.

Amen