En fait il s’agit d’abord, on n’en est pas étonné, d’un

mot italien, maschera, désignant un faux visage, et

qu’on trouve déjà dans l’œuvre de Boccace. En fait ce

mot italien qui va être attesté en français en 1511 vient

d’un radical maska, signifiant « noir » à l’origine de

deux groupes de mots. D’un côté avec masca désignant

d’une part un masque en latin tardif, et d’autre part en

Italie une sorcière, un spectre, un démon, la couleur

noire étant associée aux sorciers et démons dans

l’imagination populaire. Et de l’autre avec mascara,

désignant une tâche noire, notamment en Espagne,

surtout parce que les plus anciens déguisements

consistaient à se noircir le visage et parfois le corps.

D’une certaine façon, le mascara en tant que fard pour

allonger, épaissir, noircir les cils en est issu. Alors

revenons maintenant à l’évolution du mot dans notre

langue, mot entré au début du XVIe siècle donc. C’est

d’abord vraiment un masque pour se déguiser. On l’a dit

aussi de la personne elle-même portant le masque. Ce

fut ensuite aussi la pièce d’étoffe dissimulant une partie

du visage, on a en tête le masque des bandits dans les

western, foulard sur la bouche et le nez.

Le sens figuré,celui d’une fausse apparence, apparaît avec Calvin en

1535 et la notion de « lever le masque », est apparue à la

faveur des bals masqués à la fin du XVI e siècle.

En 1597 apparaît le « masque d’apiculteur », et donc de

protection, puis en 1839, celui de l’escrimeur, toile

métallique

Et puis il y a le masque médical, celui qui nous concerne en ce moment.

C’est en 1864 qu’apparaît le masque anesthésique. En 1916, il

y eut aussi le masque contre les gaz asphyxiants. Et au

XX e donc vient le masque chirurgical, masque

antiseptique, avec des masques de type 1 et 2. On parle

aussi de masques coques ou canard.

Vite, vite, que je puisse porter un masque « de » vrai canard, pour faire la

fête avec mes petits enfants qui porteront un masque de

loup, de poule, ou d’éléphant.

Vite, vite un vrai bal masqué…